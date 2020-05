Milazzo, protesta dei viaggiatori nel porto per le Eolie

Nell’arcipelago delle Eolie monta la protesta a causa dei collegamenti marittimi da e per il porto di Milazzo con traghetti e aliscafi ancora dimezzati come numero di corse e anche di posti disponibili a bordo, per via delle norme anti Covid, e stamani gravi disagi per i numerosi passeggeri al Terminal Aliscafi che non hanno potuto prendere la corsa delle 7 del primo mezzo. La presidente del comitato Trasporti Eolie, Sarah Tomasello, si è rivolta all’assessorato regionale dei trasporti per sollecitare “il ripristino dal 1 giugno di tutti i collegamenti previsti nei contratti regionali in atto sospesi”. E aggiunge “reintroduzione degli orari estivi stabiliti dalle convenzioni, effettuare le prenotazioni online, il ripristino di tre corse settimanali della linea Milazzo-Eolie-Napoli

e l’applicazione di sconti sui biglietti ordinari ai margini della stagione turistica”. L’Amministrazione comunale di Lipari chiederà l’anticipazione del piano estivo già dal prossimo fine settimana.