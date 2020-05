Tra Barcellona e Pace del Mela interventi alle scuole: budget di 90mila euro

Tre istituti di istruzione superiori tra i comuni di Barcellona P.G. e Pace del Mela saranno sottoposti a interventi urgenti di messa in sicurezza e in particolare gli affidamenti diretti riguardano le scuole “Ferrari”, “Valli” e “Ferraris”. Tali lavori serviranno a migliorare le condizioni di sicurezza e scongiurare i rischi per le aule didattiche dei plessi, con un importo previsto di circa 30 mila euro ciascuno. In seguito ad un sopralluogo effettuato dai tecnici della città metropolitana di Messina ha verificato nel plesso “Enzo Ferrari” di vicolo Picardi infiltrazioni di acqua piovana, vetri infissi esterni non sicuri e impianto di riscaldamento andato fuori uso. Altro importo di 30 mila euro pure per l’istituto professionale “Galileo Ferraris” di Pace del Mela, sezione associata del “Ferrari”, con interventi urgenti per la rimozione della vecchia guaina e rifacimento dell’impermealizzazione per la copertura del corpo nord dell’immobile. Infine si interverrà pure con il medesimo importo al liceo classico “Luigi Valli” di via Degli Studi con messa in sicurezza di alcune aree e predisposta la collocazione di nuovi infissi esterni. La città metropolitana di Messina ha ottenuto dal dipartimento della Regione un budget totale di 90 mila euro in misura necessaria il finanziamento dei progetti di manutenzione urgente.