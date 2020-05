Barcellona Pozzo di Gotto, allarme mucche a Calderà

Dopo le continue invasioni dell’ultimo periodo, anche oggi nel primo pomeriggio una mandria di mucche girovagava incustodita in località Caldera’, precisamente in piazza delle Ancore, investita più volte da degrado e atti di vandalismo.

Anche in questo caso, per fortuna, non ci sono stati danni ne’ disagi per la circolazione, e non è stato richiesto l’intervento delle forze di polizia.

L’episodio è l’ennesimo di una lunga serie registrati nella riviera di ponente fino al lido di Milazzo, dove la presenza di animali domestici incustoditi sulle carreggiate sta diventando un vero fenomeno. Allarme per i potenziali sinistri da animali vaganti che si sono verificati in provincia nel recente passato. Il resto è storia nota, urgono necessari deterrenti da parte delle autorità competenti. In nessuna situazione nella città del

Longano si è riscontrato

l’intervento del locale dipartimento veterinario dell’Asl.