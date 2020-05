Messina, incidente mortale: un infermiere perde la vita

Incidente mortale a Messina sulla statale 113 nei pressi di Marmora, sulla strada che conduce a Villafranca. Uno scooter si è scontrato contro un fuoristrada di tipo Jeep, a perdere la vita una persona a bordo del ciclomotore.

Intervenuto un elisoccorso per il trasporto di feriti.

Secondo una prima ricostruzione la moto, un T max 530, proveniva da sud verso nord e avrebbe impattato con il pick up Mitsubishi che veniva fuori da una piazzola di sosta rientrata, sulla destra della corsia direzione Villafranca. La vittima è Francesco T.,un infermiere 44enne, in servizio al Policlinico di Messina e originario di Villafranca Tirrena. Sul posto per primi i carabinieri della stazione di Villafranca, seguiti dai vigili del fuoco, polizia municipale e le ambulanze ma purtroppo non c’è stato molto da fare. Ad effettuare i rilievi la sezione infortunistica dei vigili urbani, sull’asfalto ci sarebbero segni di frenata, ma purtroppo il tentativo di evitare l’impatto non è stato efficace.