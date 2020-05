Milazzo, piano trasporti dal 29 maggio: nota dei sindaci eoliani

Continua l’emergenza trasporti marittimi, dopo la protesta di ieri mattina al Terminal aliscafi nel porto di Milazzo, per i disagi subiti dai viaggiatori a causa degli annosi disservizi, incrementati dalle nuove restrizioni inserite nelle linee guida del decreto che paralizzano il sistema. Duro intervento dei quattro sindaci dell’arcipelago eoliano, Giorgianni di Lipari, Rametta di Malfa, Montecristo di Leni e Arabia di Santa Marina Salina, che firmano una nota rivolta all’Assessore Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, on. Marco Falcone, al dirigente generale del Dipartimento Fulvio Bellomo e alla dirigente regionale del servizio 2 Trasporto aereo e marittimo Dorotea Maria Piazza. Il tema su cui gli amministratori puntano decisi, sono le modifiche richieste per l’assetto degli orari nei collegamenti Milazzo-Isole Eolie a partire dal 29 maggio 2020.

“Facendo seguito all’incontro tenutosi presso la Presidenza della Regione Siciliana tra il Presidente e i Sindaci dei Comuni delle Isole Minori Siciliane in data 21 maggio 2020, ove si è avuto modo di condividere con il Governo Regionale le criticità inerenti i collegamenti marittimi con le Isole Eolie in previsione dell’aumento dei flussi di viaggiatori, rappresentando l’esigenza di una programmazione adeguata sia in termini di sicurezza e tutela della pubblica salute che più propriamente di offerta ai viaggiatori, al fine di evitare disagi e garantire un numero di posti sufficiente a ospitare tutti i

passeggeri in transito garantendo le dovute distanze, offrendo quindi un servizio adeguato, corrispondente ed efficiente; rilevando, inoltre il già insufficiente servizio in detti termini allo stato attuale, a fronte della concessa mobilità intra-regionale, come da Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.21, in rapporto alle esigenze del territorio in termini di diritto alla mobilità e continuità territoriale ma anche nell’agevolazione a tutti coloro che vorranno giungere nelle nostre Isole, già fortemente penalizzate dalla crisi socio economica legata all’emergenza sanitaria Covid-19, considerato che l’economia eoliana si fonda prettamente sul turismo, SI CHIEDE

di voler anticipare alla data di venerdì 29 maggio 2020 l’assetto degli orari estivi per i collegamenti marittimi tramite mezzi veloci e navi ro-ro, anche a recupero delle riduzioni delle corse avvenute in questi mesi di lock down, prevedendo mezzi adeguati così come da convenzione in atto.

Con la certezza di trovare favorevole ascolto,Distinti saluti.”