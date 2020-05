Barcellona Pozzo di Gotto, incidente in via statale S.Antonino

Un sinistro e’ avvenuto a Barcellona P.G., stamani alle 9.30 circa, in via Statale Sant’Antonino. Dalle prime ricostruzioni, una donna straniera è stata travolta sulla carreggiata da un anziano alla guida di un utilitaria, che si è subito adoperato per i primi soccorsi insieme a decine di persone che hanno assistito la signora riversa sull’asfalto. Prontamente intervenuta un ambulanza del 118 del “Fogliani”, dove è stata trasferita d’urgenza a Milazzo. Per la malcapitata è stato disposto il ricovero in quanto nell’impatto violento ha riportato diversi traumi e contusioni. La viabilità ha subito rallentamenti poiché in corso ci sono i rilievi degli agenti della locale polizia municipale per esaminare l’esatta dinamica dell’incidente.