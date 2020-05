Messina, il senzatetto Lucio non avrà funerale

L’ultimo saluto per il portavoce dei senzatetto messinese Lucio D’Antonio, non avverrà con la cerimonia cristiana dei funerali in Chiesa, ma il feretro riceverà solo una benedizione dopo il trasporto al Gran Camposanto, domani alle 15,30 nel rispetto delle misure anticovid. La salma dello sfortunato D’Antonio, si trova ancora nell’obitorio del “Piemonte”, dove era deceduto la scorsa settimana nel reparto di Rianimazione e sarà traslata domani al cimitero dove si svolgerà solamente un breve rito dell’esequiale. L’uomo era molto conosciuto in città per aver inaugurato con il taglio del nastro su scelta dell’ex sindaco Accorinti, il ricovero per i senza fissadimora la “Casa di Vincenzo”. Secondo quanto si è appreso il fratello è riuscito a ricavare le somme necessarie per consentire la sepoltura al Gran Camposanto del congiunto. Un triste commiato per una storia che denuncia la grave condizione delle persone “invisibili”, una questione che non esenta nessuno dalle proprie responsabilità.