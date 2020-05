Venetico, siglato accordo per controlli randagi e ambiente

Integrazione del servizio di vigilanza sul territorio comunale del centro tirrenico di Venetico, dove l’amministrazione Rizzo intensifica la sua opera di contrasto all’illegalità e la fruizione di maggiori servizi per la collettività. Approvato quindi il protocollo d’intesa dell’ente con l’associazione locale “Laboratorio Verde di Fare Ambiente Me” per l’attuazione di misure di collaborazione volontaristica per la prevenzione del randagismo e maltrattamento di animali d’affezione, del servizio di tutela ambientale e territoriale in ambito comunale con la vigilanza per la raccolta differenziata, il controllo contro l’illecito abbandono dei rifiuti, per la presenza di ambulantato selvaggio e per le norme anti Covid. Si rafforza così la vigilanza, un servizio che rappresenta un ausilio ai controlli del corpo di polizia municipale, anche con il proseguimento dell’ iter burocratico per l’ampliamento di un potenziato sistema di video sorveglianza, quale deterrente per l’inciviltà, mediante l’utilizzo di risorse regionali e ministeriali.