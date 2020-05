Venetico, tragedia: operaio morto sul lavoro

Scossa la comunità del piccolo comune di Venetico, intorno alle 12 si è verificato un tragico incidente mortale in un cantiere edile, a perdere la vita un operaio Vito Cambria settantenne del luogo,V.C., per cause ancora esaminate dalle forze di polizia subito intervenute. I sanitari del 118 nulla hanno potuto per tenerlo in vita, nonostante siano state eseguite manovre sul luogo della caduta, ma nell’impatto l’anziano è morto sul colpo. Dalle prime ricostruzioni, parrebbe che l’incidente sia originato da una caduta dall’impalcatura dell’edificio nel cantiere edile dove lavorava con altri operai, che al momento sono ascoltati dagli inquirenti per valutare la dinamica della tragedia.

Sul posto è sopraggiunto il medico legale per verificare la possibilità di un esame autoptico sulla salma al fine di chiarire le cause del decesso che appaiono alquanto misteriose. I militari dell’Arma hanno provveduto al sequestro dell’area dismessa dove non si conoscono i motivi per cui era aperto un cantiere abusivo.