Torregrotta, stazione compostaggio: l’idea non piace

Il Sindaco di Torregrotta dr. Corrado Ximone prende posizione sulla realizzazione di una stazione di compostaggio per il recupero di 42 mila tonnellate l’anno di rifiuti organici,che secondo il Piano d’Ambito S.S.R. (Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti area metropolitana di Messina,dovrebbe essere realizzata nel comune confinante di Monforte San Giorgio. Ieri la giunta con una delibera ha dato mandato ad un legale affinché valuti ogni azione

a tutela della cittadinanza e fornisca al Comune supporto giuridico nell’adozione di una strategia avverso la determina della S.S.R., in merito alla progettazione dell’impianto. Per il primo cittadino Ximone la locazione della stazione deve essere conforme alle linee guida regionali, poiché per l’esecutivo l’ubicazione dell’impianto sarebbe incompatibile da un punto di vista territoriale, data la presenza di edifici, di plessi scolastici, della rete ferroviaria e la strada statale nel raggio di 5 chilometri, senza trascurare la presenza a ridosso della zona interessata di un’area ad alto rischio ambientale. Il Sindaco teme per gli eventuali danni per la popolazione, il territorio per la vocazione al turismo, e riguardo al dimensionamento dell’opera bisognerebbe tenere conto del fabbisogno dei comuni tirrenici di Messina, Villafranca T. e Milazzo.