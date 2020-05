Barcellona Pozzo di Gotto, “Cutroni Zodda” resta Covid: lettera di tre medici

JRJ Group annuncia la vendita di ETX Capital a Guru Capital LONDRA--(BUSINESS WIRE)--JRJ Group, importante società internazionale di investimenti in private equity specializzata nel segmento dei servizi finanziari e delle fasi di crescita, è lieta di annunciare di aver accettato le condizioni per la vendita di ETX Capital, uno dei fornitori internazionali di CFD multiasset e di prodotti di spread betting a più forte crescita, a […]

Monument Re perfeziona l’acquisizione di GreyCastle Holdings Ltd e delle relative consociate HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Monument Re ha annunciato oggi il perfezionamento dell’acquisizione di GreyCastle Holdings Ltd. (“GreyCastle”) e delle relative consociate, che includono GreyCastle Life Reinsurance (SAC) Ltd. e GreyCastle Services Ltd., a seguito del conseguimento delle approvazioni normative dell’Autorità monetaria delle Bermuda (Bermuda Monetary Authority). Informazioni su GreyCastle GreyCastle è stata fondata nel 2014 da un […]

Virna Therapeutics e University of Toronto annunciano concessione in licenza di anticorpi monoclonali neutralizzanti per il trattamento del COVID-19 BOSTON e TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Virna Therapeutics ha annunciato una partnership con la University of Toronto per la concessione in licenza di anticorpi neutralizzanti per il trattamento del COVID-19, scoperti nel laboratorio di Sachdev Sidhu, PhD., professore di genetica molecolare presso il Centro di ricerca cellulare e biomolecolare Donnelly della University of Toronto e fondatore del Centro […]

REPLY: Gartner nomina Reply tra i Visionari nel Magic Quadrant 2020 per i Sistemi di Gestione del Magazzino TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Gartner, società internazionale leader nella ricerca nel campo IT e nella consulenza strategica, ha posizionato Reply, specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, tra i Visionari nel “Magic Quadrant for Warehouse Management Systems” 2020. Il report ha analizzato 15 fornitori di servizi con focus […]