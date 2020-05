Gioiosa Marea, gravi cinque ragazzi dopo un incidente

All’alba di oggi,un incidente stradale autonomo si è verificato nel territorio di San Giorgio di Gioiosa Marea, quando una Renault Clio con a bordo due 19enni, gli altri di 22, 23 e il conducente di 20 anni che ha avuto la peggio e trasferito in elisoccorso al presidio di Palermo, mentre gli altri ragazzi ricoverati tra i nosocomi di Patti e Milazzo, erano di ritorno da un party. Il mezzo viaggiava in direzione Palermo, nei pressi di contrada Cicero, ed ha perso il controllo in curva finendo contro un albero. Sul luogo, sono sopraggiunte le ambulanze del 118 ed i Carabinieri della compagnia di Patti per ricostruire la dinamica del sinistro. Le condizioni dei cinque giovani,originari dei Nebrodi, sono piuttosto gravi ma non in pericolo di vita.