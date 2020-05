Milazzo, in due bar il caffè è gratis il 3 giugno: offre “Illy”

Con l’hashtag #ripartiamo uniti e #live happilly, la nota azienda di riferimento nel caffè di alta qualità sostenibile, Illy caffè, ha deciso di celebrare la giornata simbolo per la ripartenza del Paese. Il 3 giugno, data della conclusione di gran parte delle restrizioni agli spostamenti sul territorio nazionale, illy insieme ai bar partner offrirà un caffè a tutti gli italiani. L’evento, che sarà attivo in tutti gli illy Caffè d’Italia diretti e in tutti i bar illy aderenti, vuole essere un messaggio di vicinanza al Paese e agli italiani, ma anche a tutte le attività commerciali che sono state chiuse per oltre due mesi. Molti i locali che aderiranno a questa iniziativa nel nostro comprensorio. Per chi si trova a Milazzo, sarà possibile degustare il caffè “offerto” presso lo storico bar gelateria “Galimi” di via “Cumbo Borgia” del compianto maestro Mimmo oppure al bar “Tuppo-La Briosche siciliana” di piazza Gen.G.Nastasi. La campagna promossa da Illy si chiama “OffriAmo noi”:”il 3 giugno, Illy offre un espresso all’Italia, ti aspettiamo nel tuo bar Illy del cuore”.