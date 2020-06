Barcellona Pozzo di Gotto, pronto l’ampliamento del cimitero: nuovi loculi

Il Genio civile comunica che saranno rilasciati i pareri in data 16 giugno per la celebrazione della seconda seduta di una conferenza speciale di servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione e gestione di un nuovo edificio di loculi in adiacenza al palazzo della “Divina Misericordia”, disposto nel cimitero comunale di Barcellona P.G.,in project financing con un iter che va notevolmente avanti. Si tratta nello specifico di 4.811 loculi di tipo cella e 352 di tipo ossario e saranno previsti i servizi accessori. Letti tutti i documenti e la relazione sanitaria, la conferenza speciale procederà all’approvazione tecnica e validazione del progetto, per poi passare al vaglio del Consiglio comunale per la dichiarazione di pubblica utilità e dare via alla gara d’appalto. L’Amministrazione potrà così dare risposte agli utenti che non hanno trovato disponibilità nel progetto d’ampliamento cimiteriale. L’intervento è stato proposto dall’associazione temporanea di imprese “C.a.e.c.” e “C.a.e.s.”, per un importo di oltre8 milioni di euro e si riferisce ad una concessione ventennale. Intanto, proseguono i lavori di ampliamento del lotto C di contrada Zigari.