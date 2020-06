Gualtieri, un cane maltrattato è stato salvato dalle guardie zoofile

Grave episodio riscontrato in uno spazio di un terreno privato antistante via Pietro Gulli’ nel comune di Gualtieri Sicamino’, dove è stato accertata la presenza di un cane di taglia media trovato in uno stato igienico-sanitario alquanto inquietante. Per tale deprovevole azione, la Procura di Barcellona P.G. ha provveduto a denunciare a piede libero per maltrattamento di animale un 61 enne T.F., residente del luogo. Il rappresentante del settore Guardie zoofile di Fare Ambiente, Francesco Pellegrino, insieme alla sua squadra hanno individuato il ricovero ridotto ad un “lager”, dove era custodito il cane in allarmanti condizioni, sporco e denutrito da giorni. Le autorità intervenute hanno provveduto al sequestro dell’animale per affidarlo alle cure veterinarie e decidere le sorti dello stesso.