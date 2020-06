Pace del Mela, coltivava cannabis: arrestato un 26enne

I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato F.P., 26 anni per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Sezione operativa, insospettiti dopo aver notato anomali movimenti in zona, hanno monitorato alcuni isolati per giorni, fino a quando si sono concentrati nei pressi di un’abitazione di Pace del Mela, dove hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

L’intervento dei militari ha consentito di rinvenire otto piante di cannabis indica, dell’altezza variale di 50/85 centimetri, piantate nell’orto di pertinenza, vicino ad ortaggi. L’uomo, già noto ai militari per precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, è stata inviata al Reparto Investigazioni.