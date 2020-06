Gualtieri Sicaminò, rifacimento strada: accordato un finanziamento da 205mila euro

Nuovo finanziamento in arrivo per il piccolo comune di Gualtieri Sicamino’, per la somma di oltre 205 mila euro, che consentirà di sistemare con priorità l’arteria Sicaminò-Nocellì, attualmente in pessimo stato. Lo ha annunciato il primo cittadino Santina Bitto, con una nota sulla pagina facebook istituzionale, ottenuto mediante l’assessorato regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, un progetto rientrante nel “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli centri comunali delle aree interne”, e interesserà strade extraurbane di grande interesse per i cittadini che raggiungono i terreni agricoli ad uso privato, e consisterà nel rifacimento mediante collocazione di conglomerato bituminoso di vario tipo, previa scarificazione e pulizia dei bordi stradali per la messa in sicurezza. La stessa strada rivestirà una notevole importanza come percorso alternativo durante l’esecuzione dei lavori già appaltati di ammodernamento e messa in sicurezza dell’arteria Gualtieri-Sicaminò. Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale, a cui è affidata anche la direzione dei lavori. Anche i tratti rurali delle zone di Serrampelia e Soccorso saranno interessati, con le somme previste, ad interventi di messa in sicurezza.