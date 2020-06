Salerno, il milazzese Salmeri di “PR LAB” promuove le spiagge sicure

Nasce nella città di Salerno un idea di mercato efficiente, un nuovo servizio di prenotazione e acquisto del posto in spiaggia, grazie al giovane account manager milazzese Antonio A. Salmeri. E’ stato lui ad idearlo la “PR LAB”, società già attiva nel settore dell’entartainment, che gestisce la vendita di biglietti per eventi. “Da un decennio ci occupiamo di ticketing per spettacoli, e abbiamo solo trasferito il nostro know-how al settore balneazione, creando un sistema semplice che consente all’utente di scegliere il lido,la data, visionare l’intera piantina, selezionare l’ombrellone e il numero di posti, e pagare direttamente online”. A caratterizzare il sistema postoriservato.it, è la semplicità di utilizzo del portale e la modalità di pagamento online o nel punto vendita. Non bisogna scaricare nessun programma sul telefono, ma basta collegarsi al sito. Innovativa è l’intera procedura, che consente al gestore del lido di poter visionare in tempo reale le prenotazioni,e gestire i posti ancora disponibili. Ogni stabilimento avrà all’interno del portale la propria pagina dedicata con l’elenco dei servizi offerti, ed ogni info aggiuntiva richiesta. La novità per i gestori è la totale gratuità del servizio offerto, sarà solo applicata una commissione alla transazione di circa il 9 per cento. L’innovazione creata dal milazzese Salmeri di “PR LAB” non si limita alla prenotazione dell’ombrellone, ma si è evoluta, con un costo irrrisorio, fino alla creazione di un app per le ordinazioni al bar direttamente dall’ombrellone, osservando le linee guida dettate dal Governo.