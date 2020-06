Barcellona Pozzo di Gotto, Protezione Civile: via alla campagna antincendio

Inizieranno dal prossimo lunedì 8 giugno i volontari della Protezione Civile del Longano del Club Radio-CB, coordinati da Marco Anastasi, per la promozione della campagna antincendio per il 2020, garantendo le proprie squadre per trentadue unità h 24, in regime di reperibilità e presenza in sede negli orari dalle 18 alle 24, in supporto ai distaccamenti dei Vigili del fuoco. Molteplici sono state le emergenze affrontate durante il periodo epidemiologico in cui hanno svolto le loro attività di soccorso, dal montaggio delle tende pre-triage al “Cutroni Zodda”, alla preparazione e consegna domiciliare di alimenti, farmaci e mascherine, il trasporto dei tamponi dall’ospedale di Lipari al laboratorio del nosocomio di Barcellona P.G., la sanificazione di edifici e punti strategici ed infine la sorveglianza sanitaria presso il mercato rionale. Inoltre, sabato 6 giugno alle 18,30, sarà ufficializzato lo sportello informativo del banco alimentare per sostenere le famiglie in difficoltà. Saranno infine potenziati l’assistenza, le telecomunicazioni, la formazione di dieci nuovi volontari che si sono adoperati durante l’emergenza sanitaria ed il settore interno del gruppo cinofili. In fase di studio l’importante creazione di “Anch’io sono la Protezione Civile”, un campo scuola aperto a tutti, che potrebbe trovare limitazioni nella sua realizzazione per le vigenti norme anti covid in materia.