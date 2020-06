Messina, una coppia fa sesso sul lungomare

L’ultima performance sessuale, alla vigilia dell’allentamento delle misure da Covid della fase 3, è stata immortalata a Messina. Vige ancora il distanziamento sociale o per meglio dire fisico, ma non per una giovane coppia, che nelle ore di punta di lunedì, sull’arenile del Ringo si è lasciata andare ad uno show originale quanto inatteso. Infatti i due hanno consumato un rapporto sessuale completo, incuranti del rischio di essere sorpresi nel loro ardente desiderio erotico. Nel video che già impazza sul web, si notano dopo le scene proibite, un anziano nei paraggi in compagnia del suo cane che sbigottito allargava le braccia e si dileguava in segno di esasperazione. Per fortuna della coppia, la scena di eros proibito non è stata intercettata da forze dell’ordine, ma non si escludono ripercussioni qualora i soggetti in causa fossero individuati. In questi casi il reato percorribile di atti osceni in luogo pubblico prevede una salata sanzione. Fosse una categoria di YouPorn sarebbe public sex, seppure in quel momento c’era solo un uomo con il suo cane.