Saponara, progetto approvato per contrada Salvatorello-Cavaliere

Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha destinato, per un intervento nel comune di Saponara, una somma di 400 mila euro. L’amministrazione Vinci ha approvato il progetto di messa in sicurezza del versante a monte della Provinciale 53, in contrada Salvatorello – Cavaliere.

Nel 2017 il Comune è stato autorizzato ad affidare la progettazione. Saranno eseguite opere di miglioramento del drenaggio per la corretta regimentazione delle acque, interventi di sistemazione idraulica e forestale con la risagomatura del terreno e del pendio. A questi lavori, si aggiungeranno interventi di ingegneria naturalistica e di arredo con la realizzazione di opere in legno e riqualificazione dei percorsi pedonali. Inoltre, saranno inserite barriere flessibili in acciaio per proteggere l’abitato.

Il progetto è stato inviato alla Regione e si procederà adesso alla gara d’appalto. La zona fu devastata letteralmente dalla tremenda alluvione killer del novembre 2011 che travolse l’intero territorio, seminando morti e danni che ancora oggi hanno lasciato ferite insanabili.