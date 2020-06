Milazzo, sequestrati tre tonni rossi a Croce di Mare

I militari della Guardia Costiera di Milazzo, la notte scorsa, hanno recuperato tre esemplari

di tonno rosso “Thunnus thinnus”, per un peso complessivo di circa 225 kg, con l’ausilio del battello GC A 64 per sbarcarli all’interno del porto di Milazzo.

I tre esemplari, ritrovati sulla battigia in località Croce di Mare nella riviera di levante, catturati da pescatori non autorizzati a tale tipo di pesca, erano stati occultati per eludere i controlli e per essere recuperati successivamente.

Gli esemplari appartenenti a questa specie, possono essere commercializzati esclusivamente se accompagnati da idonea documentazione che ne assicuri in ogni stadio della filiera ittica la provenienza e la tracciabilità. Il prodotto sequestrato, sottoposto a visita da parte del servizio veterinario dell’ASP n. 5, è stato ritenuto idoneo al consumo umano e, pertanto, donato in beneficenza ad enti caritatevoli del comprensorio milazzese.