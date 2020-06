Sensibilizzare tutti a un uso responsabile dell’acqua

La necessità di richiamare e sensibilizzare tutti ad un uso responsabile dell’acqua, è uno sforzo che richiede collaborazione e sinergia. Si impreziosisce di nuovi e validi elementi la task force istituita negli scorsi anni dall’Amministrazione Comunale e che continua il suo impegno in questa direzione. A sorvegliare e controllare, quest’anno, ci sarà anche la Polizia Provinciale.

È quanto fa sapere il vicesindaco con delega all’agricoltura Massimiliano Smiriglia (nella foto) ringraziando per la disponibilità dimostrata il Comandante della Polizia Provinciale Antonella Pignataro ed il Presidente della Provincia Franco Iacucci. Analoghi ringraziamenti il vicesindaco rivolge anche al Comando dei vigili di Terranova, all’ufficio tecnico ed ai carabinieri per l’enorme lavoro che svolgono in questo periodo.

Dalle utenze domestiche a quelle commerciali passando da chi fa irrigazione agricola. La lotta allo spreco e la promozione dell’uso consapevole della risorsa acqua – conclude Smiriglia – richiama tutti alla responsabilità. È un bene prezioso per la salute e l’economia che, come sollecitato dalla Sorical in più occasioni, non va sprecato anche in vista dell’estate alle porte, siccità e dalla crisi determinata dall’emergenza Covid.