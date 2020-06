Dare risposte in termini di interventi efficaci e sicurezza alle realtà imprenditoriali che continuano a subire i violenti attacchi dei cinghiali selvatici, minaccia per le strutture e le produzioni. Fare propria la proposta dell’Amministrazione Comunale di Terranova da Sibari e dei comuni che, dal basso, chiedono l’adozione di un piano agrumicolo ed olivicolo regionale; sostenere i territori che hanno nell’agroalimentare il motore dello sviluppo e della crescita.

Sono, questi, gli argomenti condivisi dal vicesindaco con delega all’agricoltura Massimiliano Smiriglia ieri, domenica 7 giugno, con l’assessore regionale al ramo Gianluca Gallo al quale ribadisce i ringraziamenti per la disponibilità e la propensione all’ascolto. L’assessore regionale nelle prossime settimane farà visita a Terranova.

Proficuo e cordiale, l’occasione è servita per confrontarsi più in generale sulle questioni e sulle criticità aperte che interessano il territorio di Terranova da Sibari e sulla necessità di avviare in tempi celeri iniziative utili per fronteggiare le emergenze alle quali si è aggiunta la fase di serrata per il Covid-19 e tornare a parlare di crescita, sviluppo sostenibile ed occupazione.

Apprendiamo con soddisfazione – aggiunge Smiriglia – che la l’emergenza cinghiali sarà trattata come questione di rilevanza nazionale e che il Ministro Bellanova, dopo le sollecitazioni dell’assessore Gallo, è pronta a presentare in Parlamento, in tempi brevi, una proposta di legge ad hoc.

A seguito dell’incontro con l’assessore Gallo, il vicesindaco Smiriglia si è già attivato questa mattina (lunedì 8) per avviare l’iter relativo alla questione cinghiali prendendo contatti con l’Ambito territoriale di Caccia Cosenza 2. Dopo gli opportuni sopralluoghi si procederà con gli interventi.