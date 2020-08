Comune di Rio, la maggioranza è unita

Risposta al comunicato dell’ex vice sindaco Fortunato Fortunati.Leggiamo con molto rammarico le esternazioni dell’ex vice sindaco Fortunato Fortunati del comune di Rio; non solo, ma si nascondono tra le righe evidenti accuse nei confronti del Sindaco Corsini e degli altri consiglieri suoi colleghi. Pensiamo che le risposte sui temi politici debbano essere date non sui social ma nelle sedi corrette. Quello che possiamo dire è che il clima causato dall’ex vicesindaco, intriso di pesanti incertezze (mai fugate neppure nelle riunioni tenute fra noi) sulla sua reale volontà di essere fedele alla maggioranza, costellato da comportamenti di palese ostilità al Sindaco e ai suoi colleghi, ci ha convinto che era in atto un vero e proprio lavorio contro il proseguimento del progetto politico per cui noi – ed anche lui – ci eravamo presentati agli elettori, e che sta raccogliendo i primi frutti. Per cui la totale incompatibilità creatasi tra Fortunato Fortunati ed il resto della maggioranza era arrivato ad un punto tale da permettere una sola soluzione: o via lui o via noi. Per fortuna è via lui. Comunque noi siamo qui, pronti a discutere ed a affrontare i problemi quotidiani (come dice di aver fatto lui, ma solo per il suo giardinetto, perché paese è tutt’altra cosa). Siamo compatti e sereni, e lavoriamo sentendo ed ascoltando le necessità ed i bisogni di tutti cittadini e facendo tutto quanto è necessario per soddisfarli. I consiglieri di maggioranza del Comune di Rio. Braschi Rossana, Chiros Manuela, Cignoni Simona, Mancusi Mirco e Simoni Simonetta