“Partiti i nuovo lavori idrici”Mendicino – Questa settimana sono iniziati nuovi e ulteriori lavori di razionalizzazione, ottimizzazione ed efficientamento della Rete Idrica Comunale. “Nel corso della mia prima sindacatura abbiamo affrontato e risolto i problemi idrici storici che riguardavano le zone di Rizzuto, Centro Storico, Basso La Motta, Candelisi, San Paolo, Cappelli, fino ad arrivare a Tivolille, in particolare realizzando nuove linee su Via Roma, Via Mariano Campagna, Via Ottavio Greco, Via Costa, Piazza Aldo Moro e la zona di San Pietro, delle Case Popolari e della Caserma dei Carabinieri, e poi Via Acheruntia, Via Martin Luther King, Via dei Bretti, Via degli Enotri, Via Alessandro il Molosso, Via Rosario Romeo, Via Esperia, Via Rosa Luxemburg, e altre zone ancora che per anni avevano sofferto la mancanza di acqua per periodi lunghissimi e che grazie a questi lavori di ingegnerizzazione della rete e realizzazione di nuove condotte idriche non hanno più questo atavico problema” ha dichiarato il Sindaco Antonio Palermo.

“Ora, ottenuto questo fondamentale risultato, stiamo continuando su questa strada e concentrando tutte le nostre energie su nuovi interventi per superare la carenza idrica che interessa in alcuni giorni dell’anno alcune vie di contrada Tivolille e Pasquali, in particolare Via della Concordia, Via Coriolano Martirano, Via Domenico Martire, Via Leonardo da Vinci, Via Leonida Repaci, Via Carlo Levi, Via Mattia Preti ed altre, che come noto sono attualmente servite da Sorical. Tali nuovi lavori, comprensivi dei nuovi allacci, serviranno così a dotarci di un sistema di reti più moderno ed efficiente e sempre meno dipendente da Sorical e dall’Abatemarco ed evitare appunto i disagi che in queste vie della nostra Città alcune famiglie vivono nel periodo estivo a causa della minore portata in ingresso proveniente dagli acquedotti regionali” ha aggiunto il primo cittadino di Mendicino, ringraziando tutti i tecnici comunali, l’Ing. La Valle, il Direttore dei Lavori Ing. Turano, l’impresa che sta eseguendo le opere.

Infine, ha ricordato a tutti i cittadini, vista anche la crisi idrica annunciata da Sorical che interesserà tutta la Calabria nelle prossime settimane, che è in vigore l’ordinanza sindacale emanata il 19 Maggio per chi fa un uso non corretto dell’acqua. La Polizia Municipale con il sostegno dei Carabinieri sta intensificando i controlli su tutto il territorio, visti i maggiori consumi che si stanno registrando in questi giorni.

“L’acqua è un bene troppo essenziale per consentire a chicchessia di sprecarla inutilmente” ha concluso il Sindaco, sottolineando la concretezza e l’operosità della sua amministrazione per il bene dei cittadini e della comunità mendicinese.