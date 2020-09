Emergenza Covid, aiuti per le donne in difficoltà

Aiuti per emergenza Covid-19, donati al Comune 300 test di gravidanza. Continuare a registrare gesti di solidarietà e prossimità nei confronti di quanti continuano ad avvertire il peso della crisi economica determinata dalla pandemia, è motivo di profonda soddisfazione. A quanti si rendono protagonisti di queste piccole ma grandi azioni va la stima ed il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis che oggi (lunedì 31) ha ricevuto i rappresentanti dei servizi territoriali ai quali sono stati consegnati i dispositivi diagnostici donati da Actionaid International Italia Onlus al settore comunale servizi sociali, per il quale era presente Lisa Polino che ha coordinato la distribuzione.

I test di gravidanza saranno distribuiti tra le associazioni del territorio alle quali si rivolgono solitamente donne in difficoltà: dal Consultorio Familiare al CSM, dal Sert alla Caritas dell’Arcidiocesi Rossano – Cariati, dall’ufficio Migrantes passando dal Centro Antiviolenza Fabiana Luzzi fino all’associazione Giovanni Paolo II.

La Novellis ha colto l’occasione per esprimere soddisfazione per la partecipazione delle associazioni presenti, testimonianza di una sinergia e di una rete di condivisione ormai affermata impegnata a dare risposte ai numerosi bisogni sociali.

L’iniziativa di Actionaid coordinata da Grazia Moschetti, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Grazie alla donazione della Procter & Gamble di oltre 10 mila test di gravidanza, ha inteso contribuire alla tutela dei diritti riproduttivi delle donne, redistribuendoli presso i servizi territoriali del welfare.