Civita (Cs) – L’associazione DSL di Civita regala Parco Giochi per Bambini con Altalena, Cavalluccio e Porte da Calcio Gonfiabili per il suo compleanno. È stata installata al centro Sprar/Siproimi di Civita e darà la possibilità di giocare agli ospiti del centro di Civita, gestito dalla Medihospes Onlus: «Festeggiamo facendo un dono a tutta la comunità» Ha da poco compiuto i 10 anni ma, anziché ricevere, il regalo lo fa all’intera comunità di Civita. Stiamo parlando dell’ associazione DSL di Civita che ha finanziato l’acquisto e l’installazione in località “Mater Chiesa” di un Parco Giochi per Bambini con Altalena, Cavalluccio e Porte da Calcio Gonfiabili.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta, sabato 05 settembre. Siamo al decimo anniversario dell’ associazione e abbiamo deciso di festeggiare con la comunità. “Il progetto nasce dal gesto di solidarietà dell’ Associazione DSL che aveva deciso di regalare una serie di giochi al centro SPRAR di CIVITA– dichiara De Salvo Valeriano presidente della Associazione – il parco sarà inclusivo, vale a dire che ai giochi potranno accedere tutti i bambini sia quelli del centro Sprar di Civita e no.”