Borzonasca, Concerto per Coro e Organo

L’appuntamento di chiusura del XXII Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà sabato 12 settembre presso il Santuario del SS. Crocifisso di Borzonasca. La rassegna aderisce per il terzo anno consecutivo al F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, manifestazione che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Piemonte e Valle d’Aosta. Saranno protagonisti dell’evento i Giovani Cantori dell’Accademia Vocale di Genova, diretti da Roberta Paraninfo, e l’organista Gabriele Giacomelli. Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare lo storico organo “Fratelli Serassi” (1821) in un ampio repertorio concepito appositamente per esaltarne le caratteristiche foniche. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria, Comune di Borzonasca e Comitato Promozione e Sviluppo di Borzonasca.