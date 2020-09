Molinaro-Lega Calabria: gli alimenti della Dieta Mediterranea contrastano il Virus Covid-19

Un’altra occasione per apprezzare e tutelare la nostra agricoltura e scegliere il buon cibo viene dalla ricerca internazionale alla quale ha partecipato l’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche, il Cnr-Nanotec di Cosenza. In molti alimenti alla base della Dieta Mediterranea che da noi non mancano, Cipolle Rosse, Pomodori, Broccoli, Agrumi, Olive, Uva e Vino Rosso, Frutti di Bosco e Mele – afferma Pietro Molinaro Presidente della Commissione Consiliare Agricoltura è presente in abbondanza la “Quercitina”, una molecola di origine naturale. Questo conferma ancora una volta, il ruolo fondamentale dell’agricoltura e la presenza attiva degli agricoltori e ci deve convincere sempre di più a salvaguardare il suolo agricolo e andare verso il “consumo zero. Lo studio, supportato dalla Fundación hna spagnola e pubblicato su International Journal of Biological Macromolecules, ha dimostrato che la “Quercitina”, già interessante dal punto di vista farmacologico, nota per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antiallergiche è ottimamente tollerata dall’uomo, funziona come inibitore specifico per il Virus responsabile del Covid-19. Continuo a sostenere – conclude Molinaro – che la ricerca medica e scientifica, collegata al nostro patrimonio agroalimentare è una carta vincente per la nostra Regione.

Questo quanto dichiara in una nota il Consigliere della Lega Calabria Pietro Molinaro