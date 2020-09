Gli auguri dell’amministrazione comunale a re e reginette di Altomonte

La promozione di eventi che riescono a coinvolgere le comunità intorno ad un progetto condiviso, non possono che contribuire a fare accrescere il senso di appartenenza ad un territorio. Allo stesso tempo offrono l’opportunità di comunicare e far conoscere all’esterno l’identità e lo spirito di un luogo.

È quanto dichiara il Sindaco Gianpietro Coppola esprimendo soddisfazione per il successo di partecipazione al concorso di bellezza Miss e Mister Valle dell’Esaro che ha portato sul podio e attribuito riconoscimenti a tre giovani concittadini altomontesi.

Ad Aldo Pettinato, Mister Valle dell’Esaro, a Mattia Marino (Mister Televoto) e a Francesca Belmonte (Miss Eleganza) vanno gli auguri ed i complimenti dell’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa ha chiuso la serie di appuntamenti inseriti nel Festival Summer Contest 2020 che per tutto il mese di agosto, nonostante le misure di prevenzione ed il distanziamento interpersonale, ha fatto registrare, tappa dopo tappa, nel Teatro Costantino Belluscio, partecipazione e presenze.