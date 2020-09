Dal 3 ottobre al via la 35ma Stagione di Teatro Ragazzi al Teatro Verde di Roma

Il Teatro Verde non si ferma ed è pronto per lanciare la trentacinquesima (35!) stagione della Rassegna Nazionale del Teatro per Ragazzi “Oltre la scena”, la più longeva programmazione annuale d’Italia dedicata ai bambini e ai ragazzi e alle famiglie. Un cartellone con 24 titoli da sabato 3 ottobre – per tutti i sabati, le domeniche (e i giorni festivi), fino al 9 maggio 2021, con tanti momenti di gioco, prima e dopo gli spettacoli, insieme agli attori della Compagnia del Teatro Verde.

Da anni, il Teatro Verde riscuote il tutto esaurito, a ogni recita e a ogni replica: in questa particolare stagione, per dare l’opportunità a più spettatori possibili di assistere agli spettacoli, nel rispetto di tutte le disposizioni anti Covid-19 – distanze di sicurezza e sanificazione degli ambienti – tutte le Compagnie effettueranno doppio spettacolo, alle ore 15.30 e alle 17.30.

Tanti spettacoli e altrettanti argomenti per parlare di ambiente, di magia, di bullismo, di pace e solidarietà, di scienza, di sviluppo, di tolleranza, di alimentazione, di rispetto, di musica, di animazione, di risorse esauribili, di colori, di arte, di equità, di favole, di sogni, per riflettere, per imparare…

Anche quest’anno tutti i giovani spettatori potranno fare parte della Giuria dei Bambini del Teatro Verde e assegnare il Premio Maria Signorelli allo spettacolo più bello e meritevole della stagione.

Per partecipare alla votazione basta andare sul sito e compilare la scheda, che dovrà essere inviata via mail a teatroverderoma@gmail.com insieme a un disegno, un commento, una recensione, un pensiero, i migliori dei quali verranno pubblicati sulla pagina Facebook Teatro Verde.

Durante la settimana, invece, i pomeriggi saranno dedicati alla “Scuola di teatroverde”, frequentata ogni anno da 150 bambini e ragazzi dai 4 ai 19 anni oltre a tanti altri progetti: laboratori teatrali-espressivi, laboratori manuali creativi, laboratori musicali, giochi teatrali, letture animate e ad alta voce, percorsi di crescita, l’inglese per i piccolissimi di Sing-a-long, il teatrino dei burattini, il Centro di Orientamento ai mestieri delle arti…

Come spiega Veronica Olmi, direttore artistico del Teatro Verde “Dopo l’improvvisa chiusura dei teatri a marzo, ripartiamo con nuove idee e grande energia. Siamo prontissimi per un nuovo inizio, nella speranza di poter esibirci al più presto non solo per le famiglie, anche per le tantissime scolaresche che anno dopo anno, mattina dopo mattina, hanno riempito la platea del nostro teatro e che al momento non possono ancora organizzare uscite didattiche.”

E proprio perché non tutti avranno la possibilità di recarsi in teatro, ecco la grande novità per la stagione 2020-2021: il “TEATRO VERDE A MOTORE, il teatro inognidove” un progetto innovativo, ma anche l’idea artistica più vecchia del mondo: un teatro che si sposta. Un palco, 4 ruote, un motore ecologico che trasportano mille idee, infinite storie, qualche drago, attori, burattini, musicisti, giocolieri e clown. Un piccolo teatro che viaggia e si ferma in ogni angolo, piazza, parco, cortile, borgo, spiaggia. Un mezzo ecologico che va un po’ a gas e un po’ ad applausi tra la gente, all’aperto, nel cortile della scuola, in piazza, nei giardini, nei borghi, in spiaggia, alla corte del castello… un teatro che arriva dove il pubblico vuole, carico di storie, favole, burattini, libri, giochi, racconti e laboratori creativi…

QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO:

3 e 4 ottobre: 1, 2, 3… CANTATE CON ME di A. Calabretta, Diego di Vella, Veronica Olmi – regia O. Maccheronico

10 e 11 ottobre: PRINCIPESSA PICCOLA E MOSTRO GIGANTE di Andrea Calabretta – regia di Emanuela La Torre

17 e 18 ottobre: L’OMINO DELLA PIOGGIA testo e regia di Michele Cafaggi

24 e 25 ottobre: LA MUSICASTROCCA di e con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D’Orazi

31 ottobre e 1 novembre: IL GATTO CON GLI STIVALI di Roberto Marafante – regia di Emanuela La Torre

7 e 8 novembre: ROBIN HOOD testo e regia di Zenone Benedetto

14 e 15 novembre: HANSEL E GRETEL, la strada nel bosco di A. Calabretta e V. Olmi – regia di O. Maccheronico

21 e 22 novembre: SULLA LUNA IN BICICLETTA di Andrea Calabretta – regia di Zenone Benedetto

28 e 29 novembre: LA BELLA ADDORMENTATA di Andrea Calabretta – regia di Vania Castelfranchi

5 – 6 e 8 dicembre: 1, 2, 3… STELLA! di Agnese Desideri, Diego di Vella – regia Andrea Calabretta

12 e 13 dicembre: CHI HA RAPITO BABBO NATALE? di Andrea Calabretta – regia di Pino Strabioli

19 e 20 dicembre: BUON VIAGGIO BABBO NATALE testo, musica e regia di Gianni Silano

26 e 27 dicembre: CENERENTOLA e la scarpetta di cristallo di Andrea Calabretta – regia di Pino Strabioli

2 e 3 gennaio: IL PIFFERAIO DI HAMELIN di Andrea Calabretta – regia di Veronica Olmi

5 e 6 gennaio: HANSEL E GRETEL, la strada nel bosco di A. Calabretta e Veronica Olmi – regia di O. Maccheronico

9 e 10 gennaio: I CAVALIERI DELLA FAVOLA GIOCONDA. di Andrea Calabretta – regia di Michela Zaccaria

16 e 17 gennaio: I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE di Andrea Calabretta – regia di Emanuela La Torre

23 e 24 gennaio: IL PAESE DEI COLORI di Calabretta, Conversi, Marabotto – regia di C. Conversi – E. La Torre

30 e 31 gennaio: L’ULTIMO CACCIATORE DI DRAGHI testo e regia di Roberto Marafante

6 e 7 febbraio: ZEUS E IL FUOCO DEGLI DEI di Luisa Mattia, Anna Pavignano – regia di Armando Traverso

13 e 14 febbraio: PRINCIPESSA PICCOLA E MOSTRO GIGANTE di Andrea Calabretta – regia di Emanuela La Torre

20 e 21 febbraio: SCOPE, STREGONI E MAGICHE POZIONI di A. Calabretta e M. L. Volpicelli – regia di M. Zaccaria

27 e 28 febbraio: SCUOLA DI MAGIA di Andrea Calabretta – regia di Emanuela La Torre

6 marzo: PINOCCHIO testo e regia di Andrea Monticelli

7 marzo: PI… PI… PINOCCHIO testo e regia di Mario Mirabassi

13 e 14 febbraio: SULLA LUNA IN BICICLETTA di Andrea Calabretta – regia di Zenone Benedetto

20 e 21 marzo: CAPPUCCETTO E LA NONNA di Vania Pucci – regia di Vania Pucci e Lucio Diana

27 e 28 marzo: CENERENTOLA e la scarpetta di cristallo di Andrea Calabretta – regia di Pino Strabioli

10 e 11 aprile: LA BELLA ADDORMENTATA di Andrea Calabretta – regia di Vania Castelfranchi

17 e 18 aprile: L’ULTIMO CACCIATORE DI DRAGHI testo e regia di Roberto Marafante

24 e 25 aprile: SCOPE, STREGONI E MAGICHE POZIONI di A. Calabretta e M. L. Volpicelli – regia di M. Zaccaria

1 e 2 maggio: 1, 2, 3… CANTATE CON ME. di A. Calabretta, D. di Vella, V. Olmi – regia Orazio Maccheronico

8 e 9 maggio: SCUOLA DI MAGIA Andrea Calabretta – regia di Emanuela La Torre. 9 maggio Festa finale