Il Museo Ugo Guidi – MUG e gli Amici del Museo Ugo Guidi Onlus presentano la 162a mostra dal titolo “Il Museo Ugo Guidi, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019 indette dal MIBACT Ministero dei Beni Culturali e col patrocinio del Consiglio d’Europa, Ufficio di Venezia. La Passeggiata è promossa dalla Pro Loco “Città” di Forte dei Marmi al costo di 10 €.

Silenziosa e modesta Vittoria Apuana per anni ha ospitato artisti e letterati famosi del secolo scorso. Per alcuni è stata una meta estiva, per altri residenza e studio creativo, per altri ancora un rifugio dai fantasmi del proprio passato. La passeggiata permette di conoscere le abitazioni dove hanno vissuto: Ernesto Treccani, Raffaele De Grada, Henry Moore, Giuseppe Migneco, Arturo Dazzi, Felice Carena, Achille Funi, Luigi Dallapiccola, Ottone Rosai, Piero Santi e molti altri. Il concetto di fondo è un “Museo Diffuso” perché in ogni angolo del paese vi sono custoditi dei tesori, opere d’arte, vite vissute, che hanno contribuito a costruire ed arricchire la storia e la fama del luogo. Il tour si conclude alla casa museo di Ugo Guidi, unica abitazione che si apre al pubblico e che contiene nel giardino e nella abitazione oltre 600 opere tra sculture in vari materiali, disegni e dipinti del Maestro. Una vera wunderkammer

Domenica 27 settembre dalle ore 16 alle 20

Chi desidera prenotare la passeggiata deve contattare l’associazione “Città” di Forte dei Marmi, per tutte le altre persone l’ingresso al Museo e mostra è libero nel rispetto delle norme Covid 19: https://www.beniculturali.it/evento/gep-2020-domenica-27-settembre-museo-di-ugo-guidi-lu-il-rifugio-delle-muse-a-vittoria-apuana

La Casa Museo Ugo Guidi è inserita nei Luoghi della Cultura del MiBACT.