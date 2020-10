Solidarietà di Fervicredo per i familiari del Vigile del fuoco morto

“Possiamo onorare la vita spezzata di Rinaldo Challancin,un encomiabile Vigilie del fuocoche si è dato senza riserve fino all’estremo sacrificio, con una sola parola: grazie!Non bisogna mai e poi mai dimenticare che la nostra vita è migliore grazie a persone come lui. Ci dobbiamo pensare costantemente, oggi e sempre, e questo deve renderci migliori. Dobbiamo tenere sempre a mente quale sia il valore straordinario della dedizione che i Vigili del fuoco ci donano, tenendoci al sicuro e accorrendo, come si dice, quando tutti gli altri scappano. Rinaldo, con la sua generosità testimoniata soprattutto dal suo essere ‘volontario’, ci insegna oggi il senso della solidarietà, del coraggio, dell’umanità e della civiltà. Con questi medesimi valori nel cuore rivolgiamo il nostro pensiero ai Familiari di Rinaldo: non ci sono braccia per contenere l’immensità del loro dolore, ma ci sono braccia per sostenerli, per accompagnarli, fino a che ritroveranno la forza di rivivere. Questo promettiamo loro in ogni modo, per questo ci impegneremo, e anche perché la memoria di questo straordinario Vigilie del fuoco sia sempre benzina nel motore della nostra coscienza vivile”. Con queste parole Mirko Schio, Presidente dell’Associazione Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), esprime il cordoglio e la vicinanza propria e della onlus alla Famiglia del Vigile del fuoco volontario Rinaldo Challancin, morto durante un intervento di soccorso tecnico urgente in Valle d’Aosta.