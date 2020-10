Corigliano–Rossano celebra la decima edizione delle Dimore Storiche Italiane

Se è vero com’è vero che le dimore storiche ed i palazzi d’epoca fanno dell’Italia un grande museo diffuso, bisogna dare un ruolo centrale a questo patrimonio, autentico valore aggiunto dei territori. Dalla sua valorizzazione passa il rilancio del turismo d’eccellenza. – Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), stamani il paese celebra la decima edizione con l’inaugurazione del workshop sulla la rigenerazione dello spazio storico che si terrà a fine ottobre.

È quanto fa sapere l’Amministratore Delegato di Amarelli Fortunato Amarelli ringraziando la Sezione Calabria dell’ADSI promotrice dell’iniziativa in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Cosenza per aver scelto il Palazzo anche sede del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli (nella foto) come location di questo importante momento formativo.

L’evento ha ottenuto il riconoscimento della medaglia della Presidenza della Repubblica ed è patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dalla Regione Calabria.

Aperto a giovani architetti e studenti di architettura che dovranno elaborare progetti relativi al contesto del Palazzo Amarelli, il workshop si svolgerà da martedì 27 a giovedì 29 ottobre.

L’evento inaugurale di domenica 4, coordinato da Lenin Montesanto, si articolerà a partire dalle ore 14.30 in due panel: La rigenerazione dello spazio storico e Forme di incentivazione pubblica per la rigenerazione dello spazio storico.

Per gli indirizzi di saluto, insieme a Fortunato Amarelli, anche nella veste di Presidente di Confindustria Cosenza, interverranno il Presidente Sezione ADSI Calabria Gianludovico de Martino, il Presidente dell’Ordine Architetti Cosenza Pasquale Costabile, il Presidente dell’ANCE Calabria Giovan Battista Perciaccante, il Sottosegretario di Stato, MIBACT Anna Laura Orrico ed il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi.

La rigenerazione dello spazio storico. Alle ore 15,30 interverranno sul tema Giulio Pane professore di Storia dell’Architettura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, Franco Rossi professore di Tecnica e Pianificazione Urbanistica dell’Università della Calabria, Tommaso Manfredi Direttore del Dipartimento di Patrimonio, Architettura e Urbanistica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Cristiana Coscarella professore di Storia dell’Architettura del Dipartimento di Studi umanistici dell’Unical, Francesca Valensise vice Presidente della Sezione Calabria ADSI, Dottore di ricerca in Conservazione dei Beni architettonici e Ambientali, Raynaldo Perugini, professore all’Università degli Studi Roma 3.

Alle 16,30 l’approfondimento sulle Forme di incentivazione pubblica per la rigenerazione dello spazio storico sarà con Giovanni Guagliardi, ingegnere, responsabile Urbanistica Area Edilizia e Territorio di Confindustria Cosenza. Seguirà, alle ore 17,30 la presentazione del workshop La rigenerazione dello spazio storico – Palazzo Amarelli, a cura della Commissione Cultura, Ordine degli Architetti Cosenza ed alla quale interverranno Angelo De Luca, Massimo Cuconato e Sergio De Luca.