Il mese di Ottobre si veste di rosa

Il rosa è un colore che richiama la prevenzione e la cura al tumore al seno. Come da tradizione con l’arrivo dell’autunno in Italia ci si muove per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori al seno e molte le associazioni dedite ad organizzare eventi e appuntamenti per coinvolgere un numero sempre maggiore di pubblico femminile, troppo spesso ignaro e superficiale nei confronti di una patologia che se presa in tempo può essere sicuramente curata.

La Giornata dedicata alla Prevenzione “Multi-Screening” Days, promossa dallo SPRAR/SIPROIMI DI CIVITA gestito dalla MEDIHOSPES Soc. Coop. ONLUS insieme al COMUNE DI CIVITA (cs), in collaborazione con ADIS Cosenza Onlus.

Il 10 Ottobre sarà dedicato alla Prevenzione Oncologica Femminile – dichiara il Coordinatore della MEDIHOSPES, Stefano Cervone, – offrirà agli ospiti del Centro Sprar/Sipromi di Civita e Cerchiara di calabri, alla Cittadinanza e non solo, diversi esami importanti per la Prevenzione al seno: Ecografia al seno , Eco addominale e Ecocolordoppler aorta addominale e la prevenzione Tiroidea: eco tiroide.

La Prevenzione, è risaputo, sottolinea, il SINDACO TOCCI, riduce il rischio di contrarre il tumore e, comunque, i medici sostengono che se scoperto in tempo utile la percentuale di guarigione è alta.

“ACCOGLIENZA” e “PREVENZIONE” …. sinergia perfetta.