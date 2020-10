La Calabria è un’avventura

Temenos SaaS supporta Flowe nel lancio di una challenger bank etica in tempi record MILANO--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), società di software per il mondo bancario, annuncia oggi che la banca digitale del Gruppo Banca Mediolanum, Flowe, è diventata operativa con Temenos Transact e con Financial Crime Mitigation (FCM) forniti come SaaS. La tecnologia core banking di Temenos Transact ha consentito a Flowe di lanciare in soli cinque mesi una […]

Una ricerca di MobileIron indica che il futuro del lavoro è ovunque: l'80% dei dipendenti nel mondo non intende tornare in ufficio a tempo pieno MILANO--(BUSINESS WIRE)--MobileIron (NASDAQ:MOBL), con la piattaforma di sicurezza mobile-centric per l’Everywhere Enterprise, ha annunciato oggi i risultati di un nuovo sondaggio, che ha rivelato che oltre l'80% delle persone non vorrebbe tornare a lavorare in ufficio a tempo pieno, nonostante un dipendente su tre (30%) abbia affermato che ritrovarsi separato dal proprio team sia stato […]

Politiche di riduzione dei danni sono essenziali per la prevenzione del cancro, affermano l’I-Com e vari membri dell’Europarlamento (MEP) BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--I-Com, l’Istituto per la Competitività, ieri ha ospitato un’importantissima tavola rotonda nel contesto dell’iniziativa Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui si può leggere un sommario qui, che ha riunito politici di vari partiti, personalità del mondo universitario e scienziati per presentare i risultati dello studio sulle migliori prassi da seguire nella […]

GLI AEROPORTI DI MILANO MALPENSA E LINATE SONO I PRIMI IN ITALIA A INSTALLARE I SISTEMI DI SCREENING DEI BAGAGLI IN CABINA ECAC STANDARD 3 CON SMITHS DETECTION MILANO--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection oggi annunciato di aver ottenuto un contratto da parte di SEA Group per aiutare ad aggiornare gli aeroporti di Malpensa e Linate, due dei tre aerodromi internazionali di Milano, agli standard più elevati di sicurezza per il bagaglio in cabina nel settore - ECAC EDS CB C3. La realizzazione prevede l'installazione di […]