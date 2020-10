“Le Donne Finarmente” il nuovo singolo di Maurizio Fortini contro la violenza sulle Donne

“Le Donne Finarmente” il nuovo singolo di Maurizio Fortini contro la violenza sulle DonneDopo il successo del concerto-evento live in Piazza del Popolo che ha riportato la musica dal vivo nella storica piazza romana, esce il nuovo singolo del cantautore Maurizio Fortini “Le Donne Finarmente” che mette al centro dell’attenzione il delicato tema del rispetto del genere femminile

Roma – “Roma, risaliamo sul palco” è stato un evento che ha suscitato grande interesse mediatico, sia per il ruolo che ha svolto nel riportare la musica suonata in Piazza del Popolo, sia per essere stato dedicato a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo in crisi a causa del covid, sia per l’affluenza di pubblico che, nonostante la pioggia, ha accompagnato con grande partecipazione tutto il concerto che si è svolto alternando gli inediti di Maurizio Fortini accompagnato dall’orchestra “I Musici Romani” alle canzoni della cultura storica ‘romana’ di Sordi, Petrolini, Rascel, Balzani, Trovaioli.

Racconta Fortini: “E’ stato un onore suonare in Piazza del Popolo e ricevere il calore e l’applauso del pubblico che è stato numeroso, sfidando la pioggia e le normative sul covid, che sono state rispettate con grande diligenza e senso civico”.

E’ stata anche l’occasione per presentare il nuovo singolo “Le Donne Finarmente” che ha l’obiettivo di sensibilizzare sulle discriminazioni e le violenze che subiscono le Donne: “Nel 2020, in una società che si definisce ‘evoluta’, è incredibile che accadano ancora così tanti episodi violenti nei confronti delle Donne che vanno tutti condannati, dalla violenza domestica alle discriminazioni sul lavoro”, afferma il cantautore romano.

Video lyric “Le Donne Finarmente”: https://youtu.be/UbQbPGuhPrE

Il brano “Le Donne Finarmente” esce per l’etichetta Cosmica, prodotto ed arrangiato da Daniele Bengi Benati col quale l’autore ha già scritto il precedente album “Mezzo Pieno, Mezzo Vòto” nel catalogo That’s Amore Music.

L’evento “Roma, risaliamo sul palco” si è svolto grazie alla collaborazione ed il sostegno della Presidenza del Primo Municipio Centro Storico in favore degli artisti, dell’unione Roma/Moldavia e l’immagine della Svizzera, dell’Accademia de I Musici, di Luigi Fontana e del Gabinetto del Sindaco.