Rivoluzione Storytelling per la Calabria

Smettiamola di continuare a parlare di potenzialità inespresse della nostra terra. La penisola calabrese è una regione magica che regala esperienze a chi la visita in tutte le stagioni dell’anno. È un red carpet di emozioni per tutti i target di visitatori ed è naturalmente pronta per competere alla pari su tutti i mercati, attraverso il proprio patrimonio identitario distintivo e con la determinazione di tutti quanti hanno deciso di restare per innovare e crescere. Ma per far ciò dobbiamo sforzarci tutti di rivoluzionare il lessico stesso dello storytelling della Calabria. Servono fiducia e ottimismo.

È quanto dichiara Tommaso Greco, area marketing e relazioni esterne de iGreco, sottolineando che è con questo spirito e con questo approccio che, nel quadro dell’importante impegno di responsabilità sociale per il territorio, il Gruppo è stato convintamente al fianco della Regione Calabria, dimostratasi protagonista al 60esimo Salone Nautico di Genova, conclusosi con grande successo nei giorni scorsi.

Da partner della partecipazione calabrese all’evento internazionale – prosegue – abbiamo condiviso l’ambizione di rafforzare, con i nostri vini insieme alle eccellenze dei nostri territori, la sfida turistica e commerciale non solo della diportistica e delle varie anime della nautica calabrese che già rappresentano un importante settore economico ed occupazionale ma in generale della promozione della rete esistente e futura dei porti turistici e della stessa candidatura di Tropea a Città Italiana della Cultura 2022. È ancora una volta questo – conclude Greco, esprimendo apprezzamento per l’impegno della Regione declinato anche in questa direzione strategica – l’autentico senso di quella Calabria alla quale tutta la nostra grande squadra aziendale vuole confermare fiducia.