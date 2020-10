Chiuso il corso gratuito di formazione professionale tecnico di cucina

“L’articolazione dello Stage a Civita (cs), piccolo Borgo del Pollino – sottolinea il presidente del consiglio, De Salvo Antonluca – è stata frutto di un’analisi svolta in fase preliminare con le aziende del territorio, che spesso non riescono a reperire figure qualificate e adeguatamente formate in questo settore.”.

Il coordinatore del corso dell’ AGENZIA FORMATIVA ULISSE, spiega inoltre che i corsisti si sono formati in tutto ciò che l’attività all’interno della cucina richiede di saper fare: progettazione dell’attività ristorativa, utilizzo delle erbe aromatiche, rispetto delle norme di sicurezza e di igiene degli alimenti, creazione di menù (adatti anche a chi soffre di allergie e intolleranze), metodi di cottura, utilizzo di attrezzature da cucina, tecniche di impiattamento, catering e banqueting.

Lo stage si è svolto in realtà ristorative del Comune di Civita, e ha permesso a ciascun corsista di affinare le proprie capacità pratiche.

Il Sindaco e la Giunta, della piccola Comunità, hanno ringraziato personalmente il Tutor, i Corsisti e il rappresentante dell’Agenzia Formativa ULISSE, che hanno costruito in sinergia uno stage mirato, un occasione per la crescita dei partecipanti e un momento di condivisione per la Comunità.