Una nuova autombulanza per Spoke Corigliano-Rossano

Spoke Corigliano-Rossano, il parco mezzi si dota di una nuova autombulanza. La simbolica consegna delle chiavi da parte del Commissario Straordinario dell’Asp di Cosenza Simonetta Cinzia Bettelini è avvenuta oggi (giovedì 29).

È quanto fa sapere il Sindaco Flavio Stasi che, partecipando all’iniziativa, ha ringraziato l’Azienda Sanitaria per l’attenzione destinata alla comunità.

Ospitata dal plesso ospedaliero di Corigliano, la consegna del mezzo è avvenuta alla presenza del Direttore Provinciale dell’Unità Operativa del 118 Riccardo Borselli, del Direttore Sanitario Pierluigi Carino e di Don Santo Aquilino che ha impartito la benedizione.

Ringrazio il Commissario Cinzia Bettelini e il Direttore Borselli – ha aggiunto il Primo Cittadino – per aver mantenuto l’impegno e dotato di un’altra ambulanza lo Spoke della nostra città in un momento delicato come quello che stiamo attraversando a causa della seconda ondata dell’emergenza Covid. Ora non può più essere procrastinabile il potenziamento e la messa in sicurezza dei presidi ospedalieri di Corigliano-Rossano che hanno bisogno di essere dotati di altro personale medico ed infermieristico, di ulteriori attrezzature ospedaliere e dell’attivare, in tempi brevissimi, il laboratorio per processare i tamponi.

Nella prima fase dell’emergenza Covid, il Sindaco Flavio Stasi aveva promosso una raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza che in poco tempo, grazie alla generosità dei cittadini di Corigliano-Rossano, era stata donata al presidio ospedaliero. In quella occasione il Sindaco aveva anche specificato che l’Azienda Sanitaria aveva assunto con l’Amministrazione Comunale l’impegno di fornire in breve tempo un altro nuovo mezzo di soccorso per migliorare il servizio per la nostra comunità. L’impegno è stato mantenuto.