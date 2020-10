Vaccarizzo Albanese, un solo caso positivo

Covid-19, a Vaccarizzo Albanese al momento si registra un solo caso positivo. I familiari della persona che nei giorni scorsi si era recata al Comune e che al momento è ricoverata, sono stati messi in quarantena. D’intesa con l’Azienda Sanitaria Provinciale sono stati attivati tutti protocolli per la mappatura dei contatti. – In via preventiva è stata effettuata la sanificazione della sede comunale al civico numero 2 di via Croinusevet. Gli uffici comunali resteranno chiusi fino a domani (venerdì 30).

È quanto chiarisce e conferma il Sindaco Antonio Pomillo cogliendo l’occasione per raccomandare alla comunità di attenersi, senza eccezioni, alla prescrizioni regionali e nazionali per la prevenzione del Covid-19, osservando quindi l’obbligo della mascherina nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico ed il divieto assoluto di assembramenti.

I familiari ed i contatti più stretti, per i quali è stata disposta la misura della permanenza domiciliare fiduciaria in via cautelare, saranno sottoposti a tampone. È vietato per loro ogni contatto sociale, spostarsi e viaggiare, rimanendo raggiungibili per le attività di sorveglianza da parte del servizio di igiene pubblica dell’ASP.