Ad Altomonte il più grande disegno al mondo

Ad Altomonte il più grande disegno mai realizzato al mondo. La mano che ne sta definendo tratti, linee e figure, grazie all’importante commissione della XIAOMI, una delle più grandi aziende di elettronica, è quella di Fra! nome d’arte di Francesco Caporale, altomontese doc trapiantato a Milano dove lavora come grafico per importantissimi brand internazionali. L’obiettivo dell’operazione è quella di conquistare il Guinness dei primati mondiale e battere il record anche in solidarietà, per realizzare un asilo nido comunale.

È quanto fa sapere l’assessore alla pubblica istruzione e ai beni e attività culturali Elvira Berlingieri ringraziando, insieme al Sindaco Giampietro Coppola e all’Amministrazione Comunale, l’Artista per la confermata attenzione e sensibilità verso la sua comunità d’origine.

Una volta terminata, l’opera realizzata sulla grande tela di 560 metri quadri stesa sulla piazza San Francesco, antistante il Palazzo di Città, sarà scomposta in tante piccole illustrazioni e messa all’asta. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale – aggiunge – è quello di utilizzare il ricavato che ne seguirà per realizzare un’opera utile alla collettività.

Il progetto che fa della Città d’Arte la capitale del visual design segue le tracce di Altomonte Utopia Euromediterranea, contenitore culturale ed antropologico avviato quest’estate nell’ambito del Festival Euromediterraneo. Rientra nell’impegno dell’Esecutivo Coppola di promuovere l’incontro tra i popoli, favorire esperienze, promuovere la fruizione del centro storico e valorizzare i talenti.

L’esperienza avviata lo scorso 29 ottobre – aggiunge la Berlingieri – sta riscuotendo molto successo. In poche ore è diventata virale. Grazie alla tecnologia tutti possono seguire in tutte le sue fasi la realizzazione di questa grande opera di Doodle Art.