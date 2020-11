Corigliano-Rossano protagonista ai Soliti Ignoti

La Città di Corigliano – Rossano antichissima terra di liquirizia, continua ad essere sempre più riconosciuta e protagonista nello storytelling del costume e società del Bel Paese. Ed ancora una volta, nelle più seguite trasmissioni tv si parla della Calabria che piace ed emoziona. Così come è accaduto ieri (mercoledì 4) a I Soliti Ignoti, il seguitissimo programma a premi su Rai 1 in access prime time e condotto da Amadeus.

Tra i personaggi misteriosi da individuare questa volta c’era anche Margherita Amarelli, socia della plurisecolare esperienza imprenditoriale e familiare, ambasciatrice in tutto il mondo della ricetta Made in Italy della liquirizia.

Come azienda e impresa culturale – dichiara Amarelli – siamo soddisfatti di aver potuto dare il nostro contributo nella promozione della nostra regione e della nostra Città in quella che è sì una trasmissione di intrattenimento, ma nella quale è possibile rintracciare e conoscere realtà imprenditoriali legate ai territori.

Produce liquirizia. Studia le stelle. Ti aiuta a superare concorsi. Ha una distilleria. Esporta cibo italiano. Fa volare una maschera. È la regina della trippa. – Sono, queste, alcune delle otto identità che la concorrente in gara doveva abbinare alle personalità che le si presentavano di fronte.