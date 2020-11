Il record mondiale conquistato da Francesco Caporale (Fra!) non può che rendere orgogliosa la sua comunità di origine che in questi anni ha visto crescere il suo giovane talento raggiungendo livelli altissimi, oltre i confini nazionali. Altomonte come destinazione turistica 365 giorni l’anno è un’ambizione che può essere coltivata anche grazie a personalità come la sua che contribuiscono a portare alto il nome della Città d’arte in tutto il mondo.

È quanto dichiara l’assessore alla pubblica istruzione Elvira Berlingieri complimentandosi insieme al Sindaco Gianpietro Coppola e all’Amministrazione Comunale con l’Artista per il prestigioso risultato ottenuto attraverso la realizzazione del disegno più grande del mondo e ringraziandolo per avere scelto la sua Città per questa straordinaria e creativa impresa.

C’è tanto di Altomonte in quei tratti e in quelle linee ospitate 560 metri quadri di tela. Ci emoziona sapere che tante persone, da tutto il pianeta, abbiano seguito questo laboratorio artistico che si stava materializzando in Piazza San Francesco.

L’occhio di una telecamera ha messo in connessione Fra! e Altomonte con il mondo.

Il suo esempio – aggiunge la Berlingieri – è da emulare, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo. Nel suo disegno ha coinvolto il mondo, ha saputo coniugare condivisione di idee, promozione del territorio, promozione pubblicitaria per la Xiaomi e sfida con se stesso nel raggiungere un primato. Sono, questi, momenti formativi che aprono nuovi orizzonti e positive opportunità.