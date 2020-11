La giunta Manna: “A oggi si registra solo incapacità nel gestire emergenza”

Si è tenuta a Rende la riunione di giunta che ha deliberato un documento che l’amministrazione Manna invierà ai commissari Cotticelli e Bettelini in merito alla emergenza Covid.

Nell’atto si richiede di voler conferire in ordine alla situazione attuale e allo stato delle cose. Gli assessori hanno infatti sottolineato, appoggiando quanto già dichiarato in questi giorni dal sindaco Manna, come, il dichiarare Zona rossa la Calabria e il relativo perdurare nella scelta di commissariamento della sanità regionale da parte del governo centrale, sia stata scelta che evidenzia l’incapacità di gestire l’emergenza Covid.

Non infatti per i numeri relativi ai contagi, ma alla carenza di strutture, presidi e personale si assiste oggi ad una chiusura totale delle attività commerciali che porterà al collasso un’economia già agonizzante.

C’è necessità di un piano finanziario straordinario che eviti il congestionamento dei reparti ospedalieri, rafforzi la medicina territoriale, crei reparti ad hoc e permetta ai nostri cittadini di potersi curare e non di dover essere costretti ad una vita caratterizzata da emergenze in campo sanitario, economico e sociale.