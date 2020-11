Un mese di felicità con l’orto Barbieri

Dall’orto di famiglia alla bottega e dalla cucina direttamente a casa. Da oggi venerdì 6 novembre e fino a sabato 5 dicembre tutti gli appassionati delle esperienze enogastronomiche dello storico Hotel-Ristorante di Altomonte potranno continuare ad emozionarsi, senza rinunciare alla felicità che ti regalano piatti e ricette dell’identità e della memoria. Ordinando e scegliendo per la consegna diretta a domicilio o per l’asporto.

Si chiama, non a caso, L’Orto della Felicità e proseguirà per un mese. Tutti i venerdì, sabato e domenica, sarà possibile scegliere dal menù identitario e dalla carta dei vini di Casa Barbieri, prenotandosi entro le ore 16 al numero 329.6154615.

Il gran fritto della tradizione con le polpette di melanzane, gli zafarani cruschi, gli anelli di cipolla in pastella e le cipolline a rosetta; il tagliere dei salumi e formaggi con salsiccia, soppressata, capocollo, caciottina accompagnata dalle confetture, pecorino con fichi dottati; sott’oli d’autore con finissima di melanzane, scapece di zucchine, olive e cicoriette; il panino cosentino preparato con due fette di pane di Tessano con capocollo di suino nero, caciocavallo silano Dop e le scapece di melanzane di bottega barbieri.

È possibile richiedere a domicilio o prenotare e passare a ritirare anche i primi come la pasta china, il pasticcio di rigatoni, gli spaghetti o gnocchi alla Barbieri, gli gnocchi alla ‘nduja. Dal menu a casa propria anche il dessert di Casa Barbieri con le curvette alle noci, i tozzetti alle mandorle, la crostata ai fichi e una bottiglia di vino passito da 50 ml. La carta dei vini è disponibile attraverso il QR code.