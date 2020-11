Operatori dello spettacolo, il sindaco di Rende Manna e l’assessora Petrusewicz: “sostegno pieno”

“L’abbiamo ribadito più volte: noi sindaci dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter offrire ai cittadini risposte concrete, venire incontro alle esigenze dei diversi comparti lavorativi messi in ginocchio dalla crisi economica in atto”: ad affermarlo il sindaco Marcello Manna a margine delle numerose manifestazioni degli operatori dello spettacolo che si moltiplicano di giorno in giorno su tutto il territorio nazionale.

“Questo settore è ormai allo stremo: nonostante gli appelli fatti al governo nazionale, ad oggi chi lavora per la cultura si trova in enormi difficoltà economiche. Non bastano di certo i contributi elargiti sinora per un comparto che non lavora da quasi un anno ormai”, ha proseguito il primo cittadino.

“L’amministrazione comunale di Rende esprime la propria convinta solidarietà con tutti i lavoratori calabresi dello spettacolo – i teatranti, gli attori, i produttori, gli autori, i registi e i tecnici impegnati nelle strutture – e pieno sostegno alle loro richieste di aiuto di fronte alle disposizioni dell’ultimo DPCM. Non possiamo permettere che il Covid-19 travolga non solo la salute e l’economia, ma lo stesso tessuto civile delle nostre comunità che si nutre principalmente della cultura condivisa e della produzione dei saperi. Valgano per tutto il mondo culturale le parole che Leo de Berardinis disse sul teatro: <<è una grande forza civile, toglie la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell'altro, dell'ignoto, della vita, della morte>>”, ha aggiunto l’assessora Marta Petrusewicz.