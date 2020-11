“A breve a Mendicino i tamponi rapidi”

Mendicino – “La giunta comunale, su proposta del Sindaco Antonio Palermo e del neo assessore alle politiche sociali Fulvio Scarpelli, ha deliberato all’unanimità la realizzazione di drive-in per effettuare i test antigienici rapidi per la diagnosi del Covid-19. Sulla base di questa scelta amministrativa, il dirigente del settore e gli uffici preposti, coadiuvati dal segretario comunale, in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità, cardini della pubblica amministrazione, hanno provveduto ad realizzare e pubblicare una manifestazione di interesse rivolta a tutti gli operatori interessati che abbiano le certificazioni stabilite dalle linee guida nazionali del Ministero della Salute, al fine di presentare la propria proposta tecnica ed economica per effettuare i test sul territorio di Mendicino. Inoltre, il Sindaco e l’assessore di concerto con la giunta hanno deciso, al fine di evitare lunghe file e possibili assembramenti, di provare ad allestire più spazi in diversi siti del nostro territorio e con un calendario suddiviso in diverse date. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori e più specifiche comunicazioni sullo svolgimento dei tamponi rapidi con modalità drive-in a Mendicino. “La salute dei cittadini prima di tutto ed il bene dei mendicinesi priorità assoluta” hanno dichiarato a nome di tutta l’amministrazione il Sindaco Antonio Palermo e l’assessore delegato Fulvio Scarpelli.