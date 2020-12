L’Ambito Territoriale Sociale–Alto Ionio selezionato dal Ministero del Lavoro

L’Ambito Territoriale Sociale (ATS) N.4 – Alto Ionio, avente capofila il Comune di Trebisacce, è stato selezionato dal Ministero del Lavoro per la partecipazione alle nascenti Comunità di pratica.

Al fine di promuovere l’attuazione del Reddito di Cittadinanza e di supportare l’operatività dei territori responsabili della gestione dei PAIS (Patti per l’inclusione sociale) il Ministero del Lavoro ha inteso avviare un percorso finalizzato al rafforzamento della strumentazione e delle competenze organizzative e di rete degli ambiti territoriali delle Regioni caratterizzati da una più alta concentrazione di beneficiari e da consistenti criticità di contesto.

A tale scopo il Ministero del Lavoro ha inteso procedere con la costituzione di apposite Comunità d’Ambito che, valorizzando la partecipazione attiva e lo scambio di esperienze tra gli ATS selezionati e coinvolti, possano promuovere la più ampia diffusione delle buone prassi e la risoluzione condivisa delle specifiche criticità emergenti sui territori.

Nel limitato elenco di ATS individuati per far parte di nuova realtà c’è l’Ambito Territoriale Sociale N.4 – Alto Ionio, con a capofila il Comune di Trebisacce, il quale è stato selezionato in base a due fondamentali fattori indicatori del livello di complessità del contesto: l’incidenza dei nuclei beneficiari di RdC sul totale regionale e l’indice di domanda attesa, ovvero la misura sintetica del bisogno sociale potenziale del territorio. Tale approccio metodologico e l’attivazione delle relative Comunità di pratica sono stati preliminarmente condivisi con le Regioni interessate.

“L’ATS N.4 – Alto Ionio, coordinato dal Comune di Trebisacce – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – è sicuramente esempio di un’eccellenza amministrativa che opera in ambito sociale. Non è facile mettere ad insieme le necessità, le richieste e le voci di 17 diverse comunità, ognuna della quali ha bisogni diversi e specifici, ma il lavoro che portiamo avanti con passione e impegno sta producendo risultati incoraggianti e dando sollievo a tante famiglie e lavoratori che vivono sulla propria pelle la crisi e l’emergenza sanitaria. Essere stati selezionati per entrare a far parte del nascente progetto delle Comunità d’Ambito ci riempie di orgoglio e conferma la qualità del nostro impegno. È un’ulteriore passo avanti che ci permetterà di partecipare a momenti di riflessione che sicuramente creeranno momenti di buone prassi finalizzati a perfezionare ancora di più la qualità dei servizi offerti. Per tutti questi risultati voglio ringraziare gli uffici preposti e tutti gli operatori del settore con cui collaboriamo per l’impegno profuso e per il lavoro svolto, che vuole puntare sempre all’eccellenza “.